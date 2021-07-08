Вашингтон считает, что Россия и Китай добавили в свой арсенал новые типы ядерных средств.

Минобороны США заявляет, что с 2010 года ни один потенциальный противник с ядерным оружием не уменьшил его количество в своей стратегии национальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

В то же время МО США видит тенденцию "в противоположном направлении". Вашингтон считает, что Россия и Китай добавили в свой арсенал новые типы ядерных средств и начали вести себя более агрессивно.

"Вероятность, что ядерное оружие может быть использовано в региональных или глобальных конфликтах, а также вероятность ядерной эскалации противником в кризисных ситуациях или конфликтах возрастает", – отмечается в сообщении.

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Однако самую серьезную опасность для международной безопасности, по мнению МО США, создает Северная Корея. В документе также упоминается Иран, который наращивает баллистические ракеты и проводит кампанию по дестабилизации соседних правительств, что "вызывает вопросы о его долгосрочном обязательстве отказаться от ядерного оружия".

Администрация Байдена сделала ставку на примирительный тон в отношении политики ядерного оружия в своем Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности.

Вашингтон настаивает на прекращении долгосрочной погони вооружений, но в то же время намерен "восстановить свой авторитет лидера в сфере контроля за вооружением".

16 июня во время встречи в Женеве Байден и Путин согласились, что в конфликте с использованием ядерного оружия не может быть победителей. Они также договорились запустить комплексный диалог, который должен заложить основу контроля над вооружением. В совместном заявлении подчеркнули, что этот "диалог будет предметным и энергичным".

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Автор: Яна Ставская