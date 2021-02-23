Иран никогда не давал МАГАТЭ видео в прямом эфире, но записи давались ежедневно и еженедельно.

Иран официально начал ограничивать международные инспекции своих ядерных объектов, закон об этом вступил в силу утром.

Читайте такжеИран хранит в 12 раз больше обогащенного урана, чем допускается сделкой - МАГАТЭОб этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Иран больше не будет делиться с МАГАТЭ кадрами наблюдения за своими ядерными объектами.

«Мы никогда не давали им видео в прямом эфире, но (записи.— ред.) давались ежедневно и еженедельно»,— прокомментировал Зариф доступ МАГАТЭ к информации, записанной мониторами камер. «Записи нашей (ядерной.— ред.) программы будут храниться в Иране»,— заявил министр, передает kommersant.

Организация по атомной энергии Ирана — гражданское ядерное агентство Тегерана — обещала хранить кассеты в течение трех месяцев, а затем передавать их МАГАТЭ, но только в том случае, если будут смягчены санкции. В противном случае Иран уничтожит записи.

Ядерная сделка с Ираном

США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции в отношении Ирана в мае 2018 года. В начале февраля 2021 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если США отменят свои санкции. В ответ Джо Байден объявил о готовности начать переговоры с Ираном и отказался от обвинений его в срыве «ядерной сделки», которые выдвигала предыдущая администрация.

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Автор: УНИАН