Сначала страна должна отказаться от планов по обогащению урана.

Президент Байден заявил, что США не будут отменять санкции против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана.

Читайте такжеУмер бывший госсекретарь США Джордж ШульцОб этом он рассказал в интервью CBS.

На вопрос, снимут ли США санкции с Ирана первыми, чтобы вернуть его за стол переговоров, Байден ответил: "Нет".

Он утвердительно кивнул на слова журналистки о том, что те сначала должны остановить обогащение урана.

Ядерная сделка с Ираном: что известно

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку, которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

Соглашение предусматривает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников сделки свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжал "исключение" из их действия.

В мае 2018 года США вышли из этого соглашения и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран изначально отказался выполнять часть обязательств, а 6 января 2020 объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

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Автор: УНИАН