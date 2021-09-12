Эта договоренность дает надежду на возобновление ядерной сделки.

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились и в дальнейшем поддерживать имеющееся сотрудничество с целью конструктивного поиска путей улаживания имеющихся споров.

Как сообщает DW, об этом отмечается в распространенном в воскресенье, 12 сентября, совместном заявлении по итогам встречи генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами. Встреча состоялась во время визита Гросси в Тегеран.

"В рамках имеющегося сотрудничества стороны решили поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях. С этой целью вице-президент и руководитель ОАЭИ Эслами встретится с генеральным директором МАГАТЭ Гросси на полях предстоящей Генеральной конференции, а генеральный директор МАГАТЭ Гросси в ближайшее время также посетит Тегеран для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны", - сказано в заявлении.

В то же время в заявлении отмечается, что инспекторы МАГАТЭ смогут и в дальнейшем проводить наблюдения за ядерными объектами Ирана.

"Инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать оборудование (видеокамеры наблюдения) и заменять носители, которые будут храниться под общими печатями МАГАТЭ и ОАЭИ. Способ и сроки будут согласовываться сторонами", - говорится в заявлении.

Также во время встречи стороны "подчеркнули необходимость улаживания вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно с техническим подходом" и "подтвердили дух сотрудничества", говорится в заявлении.

В то же время иранская сторона настояла на "техническом" характере сделки, сообщило официальное иранское информационное агентство IRNA.

Само достигнутое соглашение касается ограничений, наложенных Ираном на возможности МАГАТЭ по наблюдению за иранскими ядерными объектами. Ранее Иран отказался предоставить записи в реальном времени с камер и других средств наблюдения, которые агентство ООН установило на этих объектах.

Ядерная сделка с Ираном

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку (СВДП), которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

Соглашение предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

США вышли из "ядерной сделки" и восстановили свои санкции в отношении Ирана в мае 2018 года. В начале февраля 2021 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению "ядерной сделки", только если США отменят свои санкции.

В ответ Джо Байден объявил о готовности начать переговоры с Ираном и отказался от обвинений его в срыве "ядерной сделки", которые выдвигала предыдущая администрация. Однако, Тегеран ответил отказом на предложение Евросоюза провести неформальную встречу с представителями США на тему возвращения к соблюдению условий ядерной сделки. В Иране подчеркнули, что предпосылкой для начала таких переговоров является отмена Вашингтоном санкций.

В феврале 2021 года Иран ограничил доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам, которые они инспектировали в рамках заключенной в 2015 году ядерной сделки. Затем, 21 февраля стороны заключили соглашение на три месяца о продлении некоторых инспекций. В мае эти договоренности продлили еще на месяц. С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, и угрожал удалить видеозаписи за последние три месяца.

Автор: Екатерина Гирнык