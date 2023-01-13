По словам Неда Прайса, Россия уже проиграла со стратегической точки зрения.

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс оценил ситуацию в Соледаре.

По его мнению, минимальный тактический успех россиян не отменяет стратегическое поражение, которое надвигается на РФ.

"Во-первых, причина, почему ожесточенная битва за такой город, как Соледар – город с примерно 10 тысячами жителей, по крайней мере до войны - попадает в заголовки, заключается в возможности (и она не подтверждена), что россияне достигают или, по крайней мере, претендуют на дополнительные достижения ценой больших потерь", - сказал представитель Госдепа.

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Прайс отметил, что захват российскими войсками новых территорий, несмотря на большие потери – это то, о чем "мы не слышали в течение достаточно длительного времени". Он объяснил это эффективностью контрнаступления Украины, которое началось в прошлом году.

По его словам, Россия уже проиграла со стратегической точки зрения.

"Любой дальнейший успех России, даже такой большой ценой в виде потерь личного состава и оборудования, никогда не сможет изменить ход этой войны. Ни одно тактическое продвижение не сможет изменить стратегический провал, с которым президент Путин и его войска столкнулись с первых дней этой войны, и стратегическую неудачу, которая лишь усугубилась эффективным контрнаступлением Украины", - добавил чиновник.

Бои за Соледар

ЧВК "Вагнер" штурмует Соледар в течение последних двух недель. Без контроля над этим городом врагу не удастся продвинуться вглубь Донецкой области. Штурмовые действия оккупанты начали 27 декабря.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ситуация в Соледаре очень сложная, но контролируемая.

Генштаб ВСУ 13 января опроверг заявления рашистов о якобы "захвате города".

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин упрекнул Минобороны РФ за то, что те "воруют его победы".