Если зайдут иностранные контингенты в Украину, то они будут со своим оружием, в том числе и системами ПВО.

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований, соучредитель "Национальной политической академии" Александр Мусиенко не исключает, что после иностранных инструкторов в Украину могут прибыть учебные военные контингенты партнеров.

"Я думаю, что как только будут инструкторы, будут военные контингенты. Мне представляется, что эти инструкторы приедут не только наши силы учить. Они приедут перенимать опыт как воюют россияне, понять, осознать, научиться, чтобы готовить своих. Готовить тех, которые могут приехать после инструкторов, готовить иностранные войска, которые могут зайти в Украину при определенных условиях. Это может быть подготовка", - отметил Мусиенко в эфире телемарафона.

При этом добавил, если зайдут эти войска, соответственно, то они прибудут со своим оружием, в том числе и системами ПВО.

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Эксперт считает, что сейчас Украина имеет повод поднимать вопрос в рамках соглашений по безопасности, которые сейчас подписываются, и говорить, что гарантии безопасности должны распространяться на то, что наши партнеры в какой-то момент должны нам помогать и войсками хотя бы какие-то функции выполнять.

"И это, надо понимать, на будущее залог мира, к которому мы хотим прийти. Гарантии безопасности для Украины, если не вступление в НАТО, то такие как для Южной Кореи или Японии. И если не поднять вопрос и не создать сейчас определенный прецедент, то чтобы не случилось так, что запад от этой идеи может или дистанцироваться, или о ней забыть, или ее отложить", - подчеркнул Мусиенко.

Он отметил, заявлениями или санкциями заставить Россию выйти из Украины невозможно, это возможно сделать только силой. Вместе с партнерами можно раз и навсегда продемонстрировать России, что Украина остается в сфере западного влияния.

"Хотя мы и не можем одномоментно освободить всю нашу территорию, но войска (партнеров) уже должны быть здесь как гаранты безопасности. Чтобы мы укреплялись, чтобы занимались экономикой, наращивали обороноспособность, мощность, наши силы. И были готовы в какой-то момент все территории освободить", - сказал Мусиенко.

Война с РФ - приедут ли в Украину иностранные войска

Как сообщал УНИАН, вчера Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить учебные центры в Украине и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Сырский добавил, что верит, что решимость Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту.

В Минобороны Украины при этом отметили, что начиная с февраля 2024 года, наша страна выражает заинтересованность в перспективе приема иностранных инструкторов. По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу, добавили в ведомстве.

Аналитики заявляют, что размещение войск Франции может создать прецедент и облегчить другим странам последовать их примеру. Они называют пять вариантов размещения войск НАТО в Украине.

Как известно, в конце февраля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что "ничто не исключено" относительно официального размещения войск НАТО в Украине. Однако американские и немецкие союзники заявляют пока, что исключают такую возможность.

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