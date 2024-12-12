Украинские дипломаты продолжают вести активную работу по сохранению этого механизма.

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год, однако в нем нет положения о продлении ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Штатах Оксана Маркарова.

По ее словам, в этом году законопроект об оборонном бюджете на 2025 год, утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине. При этом украинское посольство активно адвокатировало документ.

"Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено", - подчеркнула Маркарова.

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Она добавила, что украинские дипломаты продолжают вести активную работу по сохранению этого механизма. Кроме того, напомнила посол, он предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act".

Война в Украине - поддержка США

Ранее в Associated Press сообщили, что нынешний президент США Джо Байден спешит предоставить Украине как можно больше помощи до инаугурации Дональда Трампа.

В интервью Meet the Press новоизбранный президент уже допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом

На фоне этого в Конгрессе США призвали ключевых руководителей разведки провести оценку разведданных о возможном прекращении американской поддержки Украины. В частности, законодатели хотят узнать, как это повлияет на безопасность Штатов

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