Политика умиротворения агрессоров в очередной раз доказывает свою несостоятельность, однако Запад продолжает попытки ее реализовать.

Запад должен прекратить политику умиротворения агрессоров в мире, поскольку это лишь приближает Третью мировую войну. Об этом на страницах британской The Telegraph написал ближневосточный обозреватель Джейк Уоллис Симонс.

Возмущение журналиста вызвали призывы Белого дома к деэскалации, адресованные Израилю и Ирану после ликвидации политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. В частности Джо Байден заявил, что убийство лидера террористов "не помогло" усилению безопасности Израиля. По мнению Симонса, подобные призывы к деэскалации играют на руку только агрессорам.

"Только сумасшедший хотел бы войны. Но на протяжении тысячелетий мы знали, что умиротворение - это не способ избежать этого. (...) На Западе почему-то забыли, что если ты избегаешь конфликта, он придет к тебе на условиях врага", - пишет он.

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По мнению обозревателя, несмотря на свою превосходящую военную мощь, современный Запад потерял всякое ощущение "морального здоровья и боевой силы". Симонс отмечает, что Запад на словах поддерживает право Израиля на самооборону, но когда Израиль мстит, его обвиняют в разжигании войны или геноциде.

"В ушах многих израильтян призывы к "деэскалации" звучат как просьба обнажить шею для ножа", - отмечает он.

Симонс признает, что в теории ожидаемое возмездие Ирана за ликвидацию Хании может стать "предвестником Третьей мировой войны", хотя скорее всего это будет ограниченный удар. Однако он также напоминает, чем закончилась попытка Израиля вести более сдержанную политику в течение предыдущих лет - вторжением из Сектора Газа 7 октября прошлого года.

"Рано или поздно Запад должен проснуться. Никто не хочет войны. Но как ответить, когда тебя хочет война?" - резюмирует обозреватель.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, минувшей ночью "Хезболла" устроила массированный обстрел Израиля с территории Ливана. После этого ЦАХАЛ нанес удар по пусковой установке "Хезболлы", из которой были запущены снаряды.

Вместе с тем сообщается, что Израиль и США ожидают нападения со стороны Ирана уже в ближайшие дни. Штаты отправили на Ближний Восток главу Центрального командования вооруженных сил США Майкла Курилу для создания коалиции.

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