Штаты отправили на Ближний Восток главу Центрального командования вооруженных сил США Майкла Курилу для создания коалиции.

Вашингтон и Тель-Авив ожидают, что Иран может нанести удар по территории Израиля уже в этот понедельник, 5 августа.

Как сообщает Axios, на фоне этого на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курила. Хотя его поездка была запланирована еще до обострения между Израилем, Ираном и "Хезболой" в Ливане, Курила, вероятно, попытается мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая помогла защитить Израиль от иранской атаки 13 апреля.

Как известно, лидеры Ирана и "Хезболлы" поклялись отомстить за убийства главного военного командира ливанской исламистской организации Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Иран и палестинское движение обвиняют в этих действиях Израиль, хотя сами власти страны не признавали и не отрицали причастность к убийству.

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В рамках подготовки к возможному нападению Ирана на Израиль, Штаты наращивают свои силы на Ближнем Востоке и направляют в регион больше военных кораблей и истребителей.

Американцы ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и 13 апреля, но, возможно, будут более масштабными, и в них также может быть задействована "Хезболла" в Ливане.

Обострение на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, 31 июля в своей резиденции в Тегеране был убит лидер политического крыла палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания. После этого представитель Ирана в ООН Саид Иравани анонсировал "спецоперацию" против Израиля в отместку.

Впоследствии СМИ написали, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю.

Украина одной из первых начала эвакуацию граждан из Ливана на фоне обострения ситуации.

Недавно стало известно, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании 12-13 августа, когда отмечается праздник Тиша-Бе'ав.

В ночь на 4 августа исламисты "Хезболлы" устроили массированный ракетный обстрел севера Израиля с территории Ливана.

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