Британский политик оказывает украинскому государству плохую услугу, считают журналисты.

Лидер и сооснователь партии "Реформировать Соединенное Королевство" (называлась "партия Brexit") Найджел Фарадж ошибается в принципе умиротворения российского диктатора Владимира Путина.

Британский политик "ошибается не только в принципе умиротворения г-на Путина, но и в выборе времени для своей инициативы", говорится в статье The Times. "Возможно, лидер реформ считает себя гласом вопиющего в пустыне. Его публичные аргументы сводятся к тому, что российско-украинская война зашла в тупик, что жизни людей гибнут по неосторожности, и что Британия в конечном итоге может выиграть от нормализации отношений с Москвой", - отмечается в материале.

Британец также утверждает, что Запад отчасти "виноват" в кризисе, поскольку слишком быстро расширил НАТО и Европейский союз после окончания холодной войны с СССР.

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"Это привело к присоединению стран Центральной Европы и Балтии, что якобы вызвало у русских националистов страх перед западным окружением. Даже опытные бывшие дипломаты, такие как Джордж Кеннан, в конце 1990-х годов назвали это "роковой ошибкой". Это высказывание было процитировано на республиканских праймериз 2023 года претендентом Вивеком Рамасвами. Г-н Трамп (экс-президент США Дональд Трамп, - Ред.), похоже, с этим согласен", - отмечается в статье.

По мнению журналистов, таким образом, Фарадж считает, что идет в ногу с Трампом. Став президентом, Трамп необычайно высоко оценил Фараджа. "Однако западное окружение, которого так опалась Россия, оказалось в значительной степени призрачным событием: новые демократические государства Центральной Европы выстроили свой собственный способ существования с Москвой, используя членство в ЕС для быстрой модернизации", - подчеркивается в материале.

По cведениям западных журналистов, если и была упущена возможность, то только со стороны Кремля, который настаивал на применении силы для полицейского контроля над соседями, не входящими в НАТО. Вторгнувшись в Украину в 2022 году, "Путин ускорил вступление в НАТО Швеции и Финляндии, создав якобы враждебную границу".

Автора полагают, что Фарадж оказывает Украине и другим странам с формирующейся демократией плохую услугу, делая ставку на "мудрость" Путина. "Поступая таким образом, он больше солидаризируется с европейскими жесткими правыми, такими как "Альтернатива для Германии", чем с британской общественностью… Его клевета, подхваченная европейскими ультраправыми, поможет заглушить послание саммита НАТО (запланирован 9-11 июля, - Ред.), посвященного 75-летию организации и призванного предоставить Украине твердые гарантии", - говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что главарь РФ тем временем продолжит бомбить электростанции в Украине, ввергая страну в зимние отключения электричества и, вероятно, провоцируя возобновление потока мигрантов в Евросоюз. "Возможно, Фараджу будет над чем поразмыслить, когда он получит приглашение из Кремля. Есть только один последовательный путь вперед: дать Украине оружие и опыт для самозащиты", - считают журналисты.

Продолжается война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Ранее стало известно, что Найджел Фарадж обвинил Евросоюз и НАТО в "провоцировании" войны в Украине из-за своего расширения на восток. В то же время политик признавал, что в начале агрессии виновен Владимир Путин. Фарадж также сказал, что война на украинской территории якобы "зашла в полный тупик", и странам Запада нужно начать переговоры с главарем РФ.

Заявления политика, в частности, раскритиковали премьер-министр Риши Сунак и бывший глава британского правительства Борис Джонсон. Нынешний премьер сказал, что заявления Фараджа играют на руку Путину. Джонсон позже написал, что политик занимается "популяризацией путинской лжи".

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