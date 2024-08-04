После этого ЦАХАЛ нанес удар по пусковой установке "Хезболлы", из которой были запущены снаряды.

Исламисты "Хезболлы" устроили массированный ракетный обстрел севера Израиля с территории Ливана.

Как пишет The Times of Israel, над Галилейским полуостровом были зафиксированы многочисленные перехваты "Железного купола". Точная цифра ракет не указывается - по разным данным она варьируется от 30 до 50.

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Как отмечается, после этого ЦАХАЛ нанес удар по пусковой установке "Хезболлы", с которой были запущены снаряды, и дополнительной инфраструктуре террористов в районе Марджааюна на юге Ливана. Кроме того, артиллерия армии осуществила огонь, чтобы ликвидировать угрозы в районе Одаиссе.

Ситуация в Израиле

31 июля в своей резиденции в Тегеране был убит лидер политического крыла палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания. После этого представитель Ирана в ООН Саид Иравани заявил, что Иран проведет "спецоперацию" против Израиля в качестве мести.

Впоследствии СМИ со ссылкой на иранских чиновников писали, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Украина одной из первых начала эвакуацию граждан из Ливана.

Недавно стало известно, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании 12-13 августа. В эти дни страна отмечает праздник Тиша-Бе'ав.

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