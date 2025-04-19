Рубио вынужден маневрировать, пока Трамп смотрит на войну глазами Путина, - The Telegraph

Госсекретари США считали своим долгом говорить правду президенту, но это не про нового госсекретаря, пишет издание.

Государственный секретарь США Марко Рубио вынужден маневрировать, поскольку президент Дональд Трамп воспринимает войну глазами диктатора Владимира Путина, пишет The Telegraph.

Прошло менее шести недель с момента, когда Украина согласилась на предложенное США прекращение огня, тогда Рубио объявил: "Теперь мяч на стороне России". Но после последних переговоров в Париже, выступление госсекретаря США создало впечатление, будто ничего не произошло.

Ключевой факт дипломатических усилий в том, что 11 марта Украина согласилась на перемирие, а Россия - отказалась. Таким образом, инициатива перешла к Владимиру Путину, и он отреагировал не нейтрально - а жестоко. Он начал новую волну атак по гражданской инфраструктуре Украины, выпустив две баллистические ракеты по центру Сум в Вербное воскресенье. В результате этого погибли по меньшей мере 36 человек, в том числе двое детей.

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11 марта Рубио отметил: если Россия отвергнет прекращение огня, "тогда мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира". Согласно его логике, сейчас Америка должна была бы признать Россию именно таким препятствием и объединиться с европейскими союзниками для давления на Путина.

Однако в его последнем заявлении не было и намека на это. Зато Рубио отметил, что если соглашение больше не имеет перспектив на реализацию, то США просто "будут двигаться дальше".

Вместо того, чтобы прямо указать на единственную сторону, которая не приняла перемирие, госсекретарь избегает участия в одном из самых трагических событий со времен Второй мировой войны, отдавая предпочтение тому, что назвал "другими приоритетами".

Приспосабливается к настроениям Трампа

Марко Рубио принадлежит к младшему поколению политиков, поэтому точно не страдает амнезией. Он помнит хронологию событий и собственные заявления. И он осознает, что именно Путин инициировал войну и остается главным препятствием для мира, пишет издание.

"Проблема Рубио в том, что он постоянно балансирует между собственной позицией и риском потерять доверие президента, который продолжает полагаться на Путина и не намерен усиливать давление на Россию", - отмечает издание.

Зато Дональд Трамп применяет рычаги воздействия не к агрессору, а к жертве агрессии - Украине, в частности прекращая передачу вооружения и разведданных в критические моменты.

Логика Трампа выглядит парадоксально: он оказывает давление на союзника и игнорирует действия противника. Если Рубио хочет сохранить свое политическое будущее, ему приходится приспосабливаться к настроениям Трампа, даже если это вредит его репутации и самоуважению.

Бывшие госсекретари США считали своим долгом говорить президенту правду. Но Рубио, который только вступил в должность и еще не оправился от соперничества с Трампом, похоже, не является таким политиком.

Заявления США о выходе из мирного процесса по Украине

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп прекратит попытки организовать мирное соглашение между Россией и Украиной, если вскоре не увидит явных признаков того, что оно достижимо.

Сам Трамп позже сказал, что Вашингтон может прекратить участие в мирных переговорах по Украине, если одна из сторон будет препятствовать достижению договоренностей.

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