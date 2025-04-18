Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс рассказала о разговоре Рубио и Рютте.

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте подтвердил, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру в Украине, США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира.

"Государственный секретарь Марко Рубио поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы проинформировать его о мирном предложении, представленном вчера украинской делегации в Париже и российским чиновникам по телефону", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем Госдепа Тэмми Брюс.

Отмечается, что Рубио "выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов на то, что это предложение будет принято и приведет к прочному и прочному миру в Украине".

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"Секретарь подчеркнул, что, хотя наша нация стремится помочь положить конец войне, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отступят от усилий по посредничеству в мире", - добавила Брюс.

Заявления США о выходе из мирного процесса по Украине

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп прекратит попытки организовать мирное соглашение между Россией и Украиной, если в скором времени не увидит явных признаков того, что оно достижимо.

Сам Трамп позднее сказал, что Вашингтон может прекратить участие в мирных переговорах по Украине, если одна из сторон будет препятствовать достижению договоренностей.

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