Рубио заявил, что у США есть много других важных дел.

США признают переговоры о прекращении огня в Украине нежизнеспособными, если в течение нескольких дней не удастся добиться успеха. Такое заявление на пресс-брифинге сделал госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что американская сторона будет оценивать, настроены ли на мир обе стороны.

"Сейчас нам нужно очень быстро определить, и я говорю о нескольких днях, возможно ли это сделать в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых стоит сосредоточиться", - сказал он.

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Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "посвящает много времени и энергии" вопросу достижения мира в Украине, но в мире также происходит много других важных вещей.

"Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы быть полезными. У нас была хорошая встреча вчера. Я думаю, французы, британцы, немцы были очень конструктивны, очень помогали. И, надеемся, у нас будет новая встреча в начале следующей недели. Тогда у нас будет больше конкретных ответов относительно того, насколько мы близки к тому, чтобы достичь прогресса. Но это не будет продолжаться вечно", - добавил он.

Комментируя возможность предоставления гарантий безопасности Украине, Рубио заявил, что этот вопрос, безусловно, поднимается во время каждой встречи по Украине, но пока он не может говорить о какой-то конкретике.

"Каждая независимая страна имеет право защищать себя. Украина будет иметь право защищать себя... Это могут быть двусторонние соглашения с разными странами", - добавил он.

Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, в Париже состоялись встречи делегаций США и Украины, в ходе которых обсуждался вопрос о прекращении огня. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к миру.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, следующий раунд переговоров состоится в Лондоне на следующей неделе.

В то же время, спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина проведет новые раунды переговоров с США для поиска путей прекращения российской агрессии.

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