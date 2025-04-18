Нежелание России заканчивать войну может стать поводом для этого.

США могут выйти из переговоров о прекращении войны в Украине, если одна из сторон будет мешать достижению мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Так, журналисты спросили у него, как скоро может быть введен режим прекращения огня в Украине.

"Конкретного числа дней нет, но скоро. Мы хотим сделать это. Мы говорим о том, что гибнут люди. В среднем 2500 молодых людей, солдат в неделю. Мы хотим спасти эти жизни", - ответил Трамп.

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Однако тут же президент США допустил, что может просто самоустраниться из переговорного процесса и бросить все на произвол судьбы, если задача покажется ему слишком трудной.

"Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает это (достижение мира - УНИАН) очень сложным, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы дураки, вы ужасные люди". И мы просто уйдем. Но, надеюсь, нам не придется этого делать. Я думаю, что у нас есть все шансы решить эту проблему", - заявил он.

При этом Трамп отверг тезис о том, что Кремль просто играет с ним.

"Нет, никто со мной не играет. Я пытаюсь помочь. Никто ни с кем не играет. Мы посмотрим, удастся ли нам это сделать. Я думаю, у нас очень хорошие шансы добиться этого, и сейчас все идет к этому", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, продолжат ли США поставлять военную помощь Украине, если Белый дом самоустранится из переговорного процесса, Трамп отвечать отказался.

"Я этого не буду говорить, потому что, я думаю, мы сделаем это (добьемся мира - УНИАН)", - сказал он.

Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, накануне Трамп заявил, что надеется на прекращение огня в Украине уже на следующей неделе. Тем временем в Москве отказались гарантировать даже продление и без того зыбкого "энергетического перемирия".

Сегодня госсекретарь США Марко Рубио уже прямо заявил, что США потратили слишком много усилий на помощь Украине и могут просто переключиться на другие вопросы. По его словам, США признают переговоры о прекращении огня в Украине нежизнеспособными, если в течение нескольких дней не удастся добиться успеха.

Однако паралоельно вице-президент Джей Ди Вэнс выразил оптимизм касательно возможного прекращения огня в Украине.

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