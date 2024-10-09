Он заявил, что решения Трампа по войне в Украине якобы будут неотложными.

Если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, он не будет ждать своей инаугурации, чтобы принять меры по прекращению войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Страсбурге, пишет Politico.

"Трамп будет действовать немедленно, поэтому мы, как европейские лидеры, не можем терять времени, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, затем стратегически, а затем на уровне действий как можно скорее", - заявил Орбан.

Политик напомнил, что 7 ноября в Будапеште запланирован неформальный саммит европейских лидеров. Он состоится через два дня после президентских выборов в США.

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По мнению Орбана, этот неформальный саммит - "наиболее подходящая возможность обсудить, что мы должны думать индивидуально и как сообщество о результате (войны России против Украины - УНИАН), и как оценить, что нужно делать после этого".

Трамп об Украине и войне

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что если бы он был на посту, Россия никогда бы не напала на Украину. Он также заявлял, что имеет "очень хорошие отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он также делал несколько громких заявлений о том, что никто из лидеров США, кроме него самого, не был жестче с Россией. Именно это, по его мнению, является причиной того, что Путин "поддержал" кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.

Кроме того, Дональд Трамп в 2024 году имел по меньшей мере один разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на книгу редактора Боба Вудворда "Война" пишет издание The Washington Post.

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