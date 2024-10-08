Трамп был самым безрассудным и самым импульсивным президентом в истории Америки, пишет в своей книге Боб Вудворд.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в 2024 году имел по меньшей мере один разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на книгу редактора Боба Вудворда "Война" пишет издание The Washington Post.

По словам Вудвора, такой разговор мог состояться в начале этого года. Тогда Дональд Трамп приказал своему помощнику покинуть офис в Мар-а-Лаго, чтобы он мог поговорить с хозяином Кремля.

О чем именно могли говорить Трамп и Путин неизвестно. В то же время один из сотрудников предвыборного штаба республиканца ставит вероятность такого контакта под сомнение.

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Однако другой неназванный помощник Трампа, упомянутый в книге Вудводра, заявил, что Трамп мог контактировать с Путиным по меньшей мере семь раз после того, как покинул президентское кресло в 2021 году.

"Трамп был самым безрассудным и самым импульсивным президентом в истории Америки и демонстрирует тот же характер, став кандидатом в президенты в 2024 году", – отмечает Вудворд.

Что Трамп говорил о Путине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что если бы он был на посту, Россия никогда бы не напала на Украину. Он также заявлял, что имеет "очень хорошие отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он также делал несколько громких заявлений о том, что никто из лидеров США, кроме него самого, не был жестче с Россией. Именно это, по его мнению, является причиной того, что Путин "поддержал" кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.

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