На то время эти тесты были дефицитом даже в США.

В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп тайно передал Владимиру Путину крайне дефицитные тесты для выявления коронавируса. Об этом говорится в документальной книге "Война", которую написал заместитель редактора газеты Washington Post Боб Вудворд. Газета приводит выдержки из книги.

Отмечается, что в самом начале пандемии США, как и остальные страны, столкнулись с нехваткой тестов для выявления болезни. Именно в то время Трамп тайно прислал желаемые тесты Путину для его личного использования.

Путин, который "оцепенел" от страха перед вирусом, принял поставки, но приложил усилия, чтобы все оставить в тайне. В частности он просил своего американского друга никому не говорить об этой поставке. При этом автор книги утверждает, что Путин таким образом заботился о политическом имидже Трампа, а не о своем собственном.

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"Я не хочу, чтобы ты кому-то говорил, потому что люди злятся на тебя, а не на меня", - сказал Путин Трампу, если верить автору книги.

По мнению журналиста, сегодня личные отношения между двумя мужчинами сохраняются.

Другие новости о Трампе и Путине

Как писал УНИАН, в 2024 году Трамп по меньшей мере один раз имел разговор с Путиным. Чтобы провести его, Трамп выгнал из резиденции всех своих помощников.

Также мы рассказывали, что Трамп в 2017 году просил у Путина совета по Украине. С подачи Путина Трамп начал продвигать теорию заговора о вмешательстве Украины в выборы в США.

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