Также избранный президент США уже ведет переговоры по Панамскому каналу, который он собирается вернуть под контроль США.

Избранный президент США Дональд Трамп хочет переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". Об этом он заявил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив. Он имеет хорошее "кольцо". Это охватывает большую территорию, "Американский залив" - какое хорошее название. И это уместно", - сказал Трамп.

Он также повторил свой призыв к Мексике помочь остановить нелегальную иммиграцию через американо-мексиканскую границу и пообещал ввести пошлины для Мексики.

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Претензии по Панамскому каналу

Кроме того, Трамп не исключил использование военных для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией. Так, на прямой вопрос, исключает ли он использование "военного или экономического принуждения" для реализации своей цели завоевания этих территорий, новоизбранный президент ответил "нет":

"Нет, я не могу заверить вас, но могу сказать, что они нам нужны для экономической безопасности".

"Приобретение" Соединенными Штатами Канады

Позже на вопрос о том, будет ли он также использовать военных против Канады, о намерениях приобретения которой Соединенными Штатами он заявлял ранее, Трамп ответил: "Нет, (только) экономическая сила".

Другие заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине может обостриться. Он также повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом, этой войны не было бы.

Ранее Трамп предложил Канаде войти в состав США после отставки премьер-министра этой страны Джастина Трюдо. Как сказал политик, если бы Канада объединилась с США, то налоги для страны значительно сократились бы.

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