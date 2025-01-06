Трамп подчеркнул, что если бы Канада объединилась с США, то налоги для страны значительно сократились бы.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в очередной раз предложил Канаде стать 51-м американским штатом. Поводом стало заявление премьер-министра Джастина Трюдо о том, что он собирается уйти в отставку.

Об этом будущий глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

"Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал об этом и подал в отставку", - написал он.

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Трамп подчеркнул, что если бы Канада объединилась с США, то налоги для страны значительно сократились бы. Помимо этого он пообещал защиту от угрозы со стороны российских и китайских кораблей.

Трамп в своем посте также заявил, что американцы и жители Канады вместе могли бы стать "великой нацией", объединившись в одно государство.

Заявления Трампа о Канаде

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп попал в скандал из-за шуток о Канаде. Он "предлагал" стране стать 51-м американским штатом, а затем опубликовал в сети созданное искусственным интеллектом изображение гор, на которых он стоит рядом с канадским флагом.

Кроме того, он называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором Великого государства Канада". Лидер канадской Партии зеленых Элизабет Мэй раскритиковала будущего главу Белого дома за такие заявления.

Позже сын новоизбранного президента США Эрик Трамп разместил на своей странице в социальной сети X изображение, на котором американский лидер "покупает" на Amazon Канаду, Гренландию и Панамский канал. Он подписал снимок словами "Мы вернулись!".

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