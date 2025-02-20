Чиновники и политики в США раскритиковали президента за то, что он в соцсетях назвал себя "королем".

Президент США Дональд Трамп в социальных сетях назвал себя "королем" после того, как была отменена программа платного въезда в Манхэттен в Нью-Йорке. В ответ чиновники и политики США раскритиковали его, пишет The Guardian.

19 февраля Трамп в своих соцсетях сообщил об отмене платного въезда в Манхэттен, добавив слова "Да здравствует король!". При этом появилось и изображение Трампа в короне якобы на обложке журнала Time. Этот же пост был опубликован и на официальной странице Белого дома в сети Х.

"Платный въезд мертв. Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!" - говорилось в нем.

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Губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул отреагировала на слова Трампа, подчеркнув, что США - это "нация законов, а не монархии", а Трамп "не является королем". Она даже пригрозила судебным иском.

"Дональд Трамп не является "королем", и мы не позволим ему использовать жителей Нью-Йорка как убийц на дороге в своем туре мести. Мы увидим его в суде", - отметила Гокул.

Раскритиковал Трампа и член городского совета Нью-Йорка Джастин Браннан. Он напомнил президенту, что его министерство юстиции приказало прокурорам закрыть федеральное дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

"Неважно, какую коррумпированную сделку Дональд Трамп заключил с мэром, - он не король. Только глупцы подчиняются фальшивой власти. Это иллюзия", - написал Браннан в Х.

Конгрессмен-демократ Дон Бейер также заявил в соцсети, что в США нет королей.

Появилась реакция и вице-председателя Национального комитета Демократической партии Дэвида Хогга, который высмеял ситуацию, написав:

"Республиканцы: перестаньте реагировать чрезмерно и называть Трампа королем. Буквально твиттер-аккаунт Белого дома".

Губернатор Иллинойса от Демократической партии Джей Би Прицкер выступил с обращением к штату, в котором тоже заявил, что "в Америке нет королей".

"Как губернатор Иллинойса, я присягаю конституции нашего штата и нашей нации. У нас в Америке нет королей, и я не стану перед одним из них", - заверил он.

Другие заявления Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Трамп предупредил, что Третья мировая война "не так уж и далеко", но в то же время выразил уверенность, что это не произойдет во время его президентства.

Также Трамп обвинил Украину в срыве сделки по полезным ископаемым, которая, как он думал, помогла бы вернуть потраченные на поддержку Киева деньги. Также он заявил, что США потратили $350 млрд на Украину но, в отличие от Европы, ничего не получили за это.

Также он назвал Зеленского "скромно успешным комиком и диктатором без выборов". Хозяин Белого дома обвинил президента Украины в разбазаривании американской помощи и в создании диктатуры. Он снова затронул тему выборов в Украине, поставив их отсутствием во время войны в вину Зеленскому.

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