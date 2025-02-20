Сокращение будет происходить в течение пяти лет.

Министр обороны США Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона и вооруженных сил страны разработать планы сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет.

Об этом сообщает The Washington Post. Отмечается, что такое предложение, несомненно, столкнется с внутренним сопротивлением и острой двухпартийной оппозицией в Конгрессе.

Хегсет приказал подготовить предложенные сокращения до 24 февраля. Его записка содержит список из 17 категорий, которые администрация Трампа хочет изъять из бюджета. Среди них: операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также приобретение подводных лодок, односторонних ударных дронов и других боеприпасов.

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Издание акцентирует, что бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 миллиардов долларов, и на Капитолийском холме существует широкий консенсус относительно того, что большие расходы необходимы для сдерживания угроз – в частности, со стороны Китая и России. В случае полного принятия этого списка, предложенные сокращения составят десятки миллиардов долларов в каждый из следующих пяти лет и ознаменуют крупнейшие усилия по сокращению расходов Пентагона с 2013 года.

Хегсет пытался представить предложенные сокращения как продолжение политики Трампа "мир через силу". При этом ранее Трамп увеличивал военные расходы и хвастался этими усилиями. К тому же, республиканцы, в том числе и сам Хегсет, годами критиковали демократов за то, что они не тратят достаточно средств на национальную оборону.

"Время для подготовки закончилось – мы должны действовать срочно, чтобы возродить дух воина, отстроить нашу армию и восстановить сдерживание. Наш бюджет обеспечит ресурсами необходимые нам боевые силы, прекратит ненужные расходы на оборону, отбросит чрезмерную бюрократию и будет стимулировать действенные реформы, включая прогресс в аудите", – говорится в директиве министра обороны США.

По его словам, роды войск должны финансировать то, что им нужно для "темпов военного времени", и компенсировать это финансово за счет сокращения "статей с низким уровнем влияния", таких как программы по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и исследования изменения климата.

Под угрозой также могут оказаться Европейское командование, которое играет важную роль в надзоре за поддержкой Украины со стороны США в течение ее трехлетней войны с Россией; Центральное командование, которое руководит операциями на Ближнем Востоке; и Африканское командование, которое руководит силами в несколько тысяч американских военнослужащих, разбросанных на этом континенте.

"Пренебрежительное отношение к Европейскому командованию непременно привлечет внимание за рубежом, где на прошлой неделе Хегсет неоднократно призывал союзников по НАТО делать больше для поддержания собственной обороноспособности. Повторяя слова Трампа, он сказал, что европейские страны должны тратить на оборону 5 процентов своего валового внутреннего продукта", – добавляют авторы.

США при президентстве Трампа: вы могли это пропустить

Издание Politico пишет, что Америка Трампа стала союзником российского диктатора Владимира Путина. Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что сейчас "мы имеем союз между российским президентом, который хочет разрушить Европу, и американским президентом, который также хочет разрушить Европу".

Между тем рейтинг одобрения президента США падает, поскольку американцы обеспокоены состоянием экономики. Доля американцев, которые не одобряют его президентство, существенно выросла – в последнем опросе она достигла 51% по сравнению с 41% сразу после его вступления в должность.

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