Он заявил, что США потратили $350 млрд на Украину но, в отличие от Европы, ничего не получили за это.

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в срыве договора по полезным ископаемым, которое, как он думал, помогли бы вернуть потраченные на поддержку Киева деньги.

"У нас была сделка по полезным ископаемым, но они нарушили эту сделку два дня назад", - заявил Трамп на форуме в Майами. В своем выступлении он продолжил нападки на президента Украины Владимира Зеленского.

Также заявил, что США потратили $350 млрд на Украину но, в отличие от Европы, ничего не получили за это. ""В то время как США ничего не получают взамен, они [Европа] получают свои деньги обратно", - выразил мнение Трамп.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Белый дом может предложить Украине заключить упрощенную сделку и позднее обсудить подробные условия соглашения.

Кроме того, агентство отметило, что в отклоненном Зеленском соглашении предусматривался доступ критически важным ископаемым Украины, включая графит, уран, титан и литий.

Литий является ключевым компонентом в производстве аккумуляторов для электромобилей, отметил Reuters.

Будут ли американцы настаивать на заключении договора, один из советников Трампа на условиях анонимности сказал Reuters: "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности". Однако более детальной информации о потенциальной сделке источник не привел.

Соглашение США и Украины по полезным ископаемым

В начале февраля Трамп заявил о желании получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь.

На прошлой неделе в Киев приезжал министр финансов США Скотт Бессент с проектом соглашения о партнерстве. Владимир Зеленский заявлял, что украинские власти изучат его.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности стало известно, что Зеленский отказался подписать документ, согласно которому США получили бы 50% собственности на полезные ископаемые.

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