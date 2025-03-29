Белый дом выпустил видеоролик об отношениях с Гренландией, в котором страну призывают объединиться с Соединенными Штатами Америки.

Президент США Дональд Трамп опубликовал это видео в микроблоге X в день визита американской делегации в Гренландию. В ролике упоминается участие Штатов в борьбе с нацистами возле острова во время Второй мировой войны и отмечаются актуальные вызовы:

"Сегодня Гренландия сталкивается с новыми угрозами. От российской агрессии и китайской экспансии. Наше общее наследие живет дальше. В каждой совместной миссии. В каждом арктическом патрулировании. В каждом партнерстве, созданном в тени тающего льда и растущей напряженности. Это не просто история. Это судьба. Пришло время снова стать вместе. За мир. За безопасность. За будущее".

Планы Трампа на Гренландию

После возвращения в Белый дом политик вновь выразил заинтересованность в присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, аргументируя это стратегической важностью острова для международной безопасности и растущим присутствием российских и китайских судов в Арктике.

Видео дня

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен раскритиковал заявления Трампа по Гренландии, назвав их вмешательством во внутренние дела королевства.

Как известно, на пятницу был запланирован визит вице-президента Джей Ди Венса на американскую военную базу Питуффик в Гренландии.

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