В Дании призвали союзников не покупать американское оружие.

Когда США начнут операцию по аннексии Гренландии, то будут угрожать Дании блокировкой ее вооружения и предоставлением разрешения России атаковать государство. Такое мнение высказал глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов.

По его словам, сейчас президент США Дональд Трамп хочет усилить РФ и ослабить Европу. Также американский лидер показывает, что "готов нанести огромный вред мирным и лояльным союзникам, таким как Канада, только потому, что они настаивают на существовании как страны".

"Поэтому покупка американского оружия - это риск для безопасности, на который мы не можем пойти. Мы сделаем огромные инвестиции в противовоздушную оборону, истребители, артиллерию и другие виды вооружений в ближайшие годы, и мы должны избегать американского оружия, если это возможно. Я призываю наших союзников и друзей делать то же самое", - отметил Ярлов.

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В то же время в Defense Express подчеркнули, что такие мысли политика стали реакцией не только на вопрос для многих стран, которые потратили кучу денег на истребители F-35, могут ли США выключить их дистанционно, а также и на то, что Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что "аннексия Гренландии состоится".

"После чего, конечно, возможно начать дискутировать вообще о жизнеспособности НАТО, а не только о наличии у США "магической кнопки" к F-35. Потому что в конце концов Вашингтон может просто прекратить обслуживать оружие. И это необратимо приведет к деградации боевых возможностей и снижению обороноспособности страны, которая им владеет", - отметили эксперты.

Аналитики напомнили, что Дания не имеет своего гарнизона в Гренландии и десантных кораблей, поэтому любые боевые действия за этот остров можно исключить, не учитывая даже разницы в боевой мощи США и Дании.

"Но дело в том, что одним из альтернативных методов завладения США Гренландией является ее покупка. Тем более, что Вашингтон уже предлагал это Дании в 1946 г. И вполне возможно, что Дональд Трамп поставит Копенгаген между выбором, или получить какую-то компенсацию за свою территорию, или не получить ничего и все равно остаться без Гренландии. А вот для ускорения решения как раз и могут применить угрозы о прекращении поставок любого вооружения, дополнительные тарифы и так далее", - отметили в Defense Express.

Планы Трампа на Гренландию - последние новости

Ранее Дональд Трамп заговорил о планах относительно Гренландии. В частности он пообещал острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост.

"Если вы хотите, вы можете стать частью самой прекрасной страны в мире, Соединенных Штатов", - обратился он к гренландцам.

Также президент США заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов "для международной мировой безопасности". По его словам, США защитят Гренландию и сделают ее богатой.

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