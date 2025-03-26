Он уверяет, что администрация Трампа выступает за "восстановление" безопасности Гренландии.

В пятницу, 28 марта, вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс вместе с женой прибудет в Гренландию.

Изначально готовился визит делегации, в состав которой войдут Уша Вэнс, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и министр энергетики Крис Райт, однако политик сообщил в микроблоге X, что вокруг прибытия его жены было столько ажиотажа, поэтому он не хочет, чтобы она "развлекалась" сама.

"Я собираюсь посетить некоторых из наших Стражей в Космических силах на северо-западном побережье Гренландии, а также просто проверить, что там происходит с безопасностью. Многие другие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территории и водные пути, чтобы угрожать Соединенным Штатам, Канаде и, конечно, народу Гренландии".

Как передает CNN, премьер-министр Гренландии Муте Буруп Эгеде назвал объявление о визите "очень агрессивным", а премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что Соединенные Штаты оказывают "неприемлемое давление" на Гренландию и Данию.

Видео дня

США хотят захватить Гренландию

Впервые идея покупки Гренландии Трамп выдвинул в августе 2019 года, когда заявил, что США могут приобрести остров из-за его стратегической важности для безопасности и экономики.

В ответ Дания резко отвергла эту идею, назвав ее "абсурдной", что привело к дипломатическому напряжению между США и Данией.

После возвращения в Белый дом Трамп заявил о намерении аннексировать Гренландию, назвав это "необходимостью" для национальной безопасности США. Он выразил убеждение, что аннексия состоится. Эти заявления вызвали негативную реакцию как со стороны Дании, так и со стороны самих гренландцев.

Вас также могут заинтересовать новости: