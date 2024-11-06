Перед выборами в США Украина готовилась к тому, что новый лидер может как усилить, так и остановить помощь.

Дональд Трамп снова займет пост президента США. На фоне этих новостей обострились опасения, что Украине, вероятно, придется адаптироваться к возможному снижению американской поддержки, что окажет значительное влияние на конфликт с Россией, пишет CNN.

Во время избирательной кампании Трамп и его партнер Джей Ди Вэнс неоднократно выражали сомнения относительно продолжения масштабной поддержки Киева, учитывая то, что война продолжается уже более двух с половиной лет с момента вторжения России. Кроме того, Трамп заявил, что США могут подтолкнуть Украину к достижению сложного перемирия с Россией.

Эта победа застала Киев в критический момент, когда Россия активизирует наступление на восточный Донбасс. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуация на передовой "остается сложной", а отдельные участки "требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений".

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Тем временем Россия получает дополнительные силы от Северной Кореи. По данным американских чиновников, около 10 000 северокорейских военных находятся в Курской области России и в ближайшее время могут принять участие в боевых действиях против Украины.

В течение президентства Джо Байдена США предоставили Украине значительную финансовую и военную помощь, которая, по планам администрации, будет продолжаться до момента смены президента.

Какова позиция Трампа?

С Трампом связаны противоречивые моменты: он неоднократно хвалил Путина, тогда как в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским сложилась напряженная ситуация. Во время своей кампании Трамп даже намекал на возможность сокращения военной помощи Украине, мотивируя это интересами внутренней политики.

Зеленский тем временем поздравил Трампа и выразил благодарность за "мир через силу", заявив: "Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы полагаемся на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах".

Трамп неоднократно утверждал, что войны между Украиной и Россией не было бы, если бы он был президентом, и обещал завершить ее, иногда заявляя, что способен сделать это за один день.

На дебатах в августе Трамп отказался высказать позицию в поддержку победы Украины. В сентябре он намекнул, что Украине стоило бы "немного уступить" России, отметив: "Любая сделка, даже самая худшая, была бы лучше того, что имеем сейчас".

На встрече с Зеленским в Нью-Йорке Трамп подчеркнул важность "взаимовыгодного соглашения для обеих сторон". Он сказал: "Если мы выиграем, мы решим это очень быстро".

Чего хочет Украина?

Украина также ищет дипломатические решения, но только с позиции силы. В октябре Зеленский заявил, что "Трамп много говорит, но я не слышал, чтобы он говорил, что сократит поддержку Украины".

Однако в интервью KBS Зеленский признал, что "следующий президент США может усилить или ослабить поддержку Украины". Он также подчеркнул, что "реальное желание США прекратить эту войну является критически важным".

Перед выборами США и их союзники пытались "закрепить" эту поддержку. НАТО объявила о миссии для координации предоставления Украине военного оборудования, в основном при поддержке США. Администрация Байдена выделила Украине 20 миллиардов долларов из пакета кредитов G7, значительная часть которого финансируется за счет замороженных российских активов.

Дональд Трамп победил на выборах в США

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом, набрав необходимое для победы количество голосов выборщиков.

Несколько часов назад Дональд Трамп объявил о победе на президентских выборах в США во время обращения к своим сторонникам во Флориде.

Во время своей речи перед избирателями Трамп заявил, что собирается завершить все войны, в том числе и в Украине.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп во время выступления во Флориде.

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