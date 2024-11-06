Трамп: Больше никаких войн во время моей каденции, я собираюсь это остановить

Также новый президент США объявил, что развернет курс США "на 180 градусов" и вернет то время, когда американцы вернут себе контроль в своей стране.

Дональд Трамп, избранный 47-м президентом США, сделал предсказуемое заявление относительно войн, которые продолжаются в мире.

Во время своей речи перед избирателями Трамп, объявив себя новым президентом, заявил, что собирается завершить все войны, в том числе и в Украине.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп во время выступления во Флориде.

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Кроме того, он объявил, что собирается развернуть курс США "на 180 градусов" и вернуть то время, когда американцы вернут себе контроль в своей стране. Также он анонсировал снижение налогов и наращивание добычи нефти, пообещав, что ее в США будет больше, чем у России и Саудовской Аравии.

Дональд Трамп победил на выборах в США

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом, набрав необходимое для победы количество голосов выборщиков, пишет The Hill.

Эта победа делает его первым президентом со времен Гровера Кливленда, который смог выиграть второй срок после перерыва. Кампания 2024 года была насыщенной событиями, в частности из-за судебных процессов против Трампа, попытки на его жизнь и замену демократического кандидата: Джо Байдена заменила Камала Харрис.

Через несколько часов Дональд Трамп объявил о победе на президентских выборах в США во время обращения к своим сторонникам во Флориде:

"Каждый день я буду бороться за вас, каждым вздохом своего тела. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети".

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