Соответствующее заявление республиканец сделал во время выступления перед избирателями в штате Флорида.

Республиканец Дональд Трамп объявил о победе на президентских выборах в США во время обращения к своим сторонникам во Флориде, сообщает Sky News.

Во время выступления Трамп назвал свой результат в президентской гонке "политической победой, которой ранее не знала история США". Он также пообещал, что его правление станет "действительно золотой эпохой" в истории США, что поможет Америке исцелиться:

"Каждый день я буду бороться за вас, каждым вздохом своего тела. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети".

В то же время соратник Трампа Джей Ди Вэнс во время выступления поблагодарил его за возможность стать его напарником, а затем обратился к толпе:

"Я думаю, что мы только что стали свидетелями крупнейшего политического камбэка в истории Соединенных Штатов Америки. Под руководством президента Трампа мы никогда не перестанем бороться за вас, за ваши мечты, за будущее ваших детей. И после величайшего политического возрождения в истории Америки мы собираемся возглавить величайшее экономическое возрождение в истории Америки - под руководством Дональда Трампа".

После этих слов Трамп вернулся к микрофону и сказал, что Вэнс оказался "хорошим выбором".

Зато демократка Камала Харрис не будет обращаться к своим сторонникам до конца среды, сообщил глава ее кампании. После закрытия избирательных участков вице-президент должна была выступить с речью в своей альма-матер, Университете Говарда, но настроение стало мрачным, когда начали поступать результаты.

Выборы в США - последние новости

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом, набрав необходимое для победы количество голосов выборщиков, пишет The Hill.

Эта победа делает его первым президентом со времен Гровера Кливленда, который смог выиграть второй срок после перерыва. Кампания 2024 года была насыщенной событиями, в частности из-за судебных процессов против Трампа, попытки на его жизнь и замену демократического кандидата: Джо Байдена заменила Камала Харрис.

Перед этим сообщалось, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп имеет небольшое преимущество в коллегии выборщиков, но кандидат от демократов Камала Харрис все еще имеет шанс на победу. Об этом говорится в прогнозе The Washington Post.

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