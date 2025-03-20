Американский лидер отметил, что игнорировать РФ в геополитическом плане не получится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет "самый большой кусок земли", поэтому ее нельзя игнорировать. Соответствующее заявление он сделал во время интервью Breitbart News.

"Мы должны иметь дело с Россией. У них самый большой кусок земли, на сегодняшний день больше Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете летать через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля. Теперь мы заключаем соглашение с Украиной по полезным ископаемым, поэтому по крайней мере мы можем сказать, что мы вернули наши деньги и можем что-то сделать. Мы получим 350 миллиардов долларов. Байден раздал деньги, будто он был просто дураком", - сказал Трамп.

Трамп также коснулся отношений США с Индией. Отвечая на вопрос о его недавнем саммите с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Трамп сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Индией, но Индия имеет слишком высокие тарифы в отношении США.

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"У меня очень хорошие отношения с Индией, но единственная проблема, которая у меня есть с Индией, заключается в том, что они являются одной из стран с самыми высокими тарифами в мире. Я считаю, что они, вероятно, существенно снизят эти тарифы, но 2 апреля мы будем взимать с них те же тарифы, что и они с нас", - сказал он.

Отвечая на вопрос об экономическом коридоре Индия-Ближний Восток-Европа, соглашение, которое он подписал с США во время визита Моди в США, Трамп не упомянул о Китае, но сказал, что это "группа замечательных наций", которые объединились, "противодействуя другим странам, которые стремятся навредить нам в торговле".

"У нас есть мощная группа партнеров в торговле. Опять же, мы не можем позволить этим партнерам обращаться с нами плохо, однако. Во многих отношениях откровенно мы работаем с нашими врагами лучше, чем с нашими друзьями. Те, которые не были бы такими дружественными к нам, в некоторых случаях относятся к нам лучше, чем те, которые должны быть дружественными, например Европейский Союз, который ужасно относится к нам в торговле", - сказал он.

США и Россия - главные новости

Как сообщал УНИАН, после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным обе стороны выпустили заявления.

В Вашингтоне сообщили, что Путин отверг полное прекращение огня на 30 дней, согласившись лишь на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Тем временем в Кремле заявили, что Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву, назвав это "ключевым условием" для начала мирного урегулирования.

Впоследствии Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг заявление российской стороны о том, что Путин во время телефонного разговора требовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Украине.

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