Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет "самый большой кусок земли", поэтому ее нельзя игнорировать. Соответствующее заявление он сделал во время интервью Breitbart News.
"Мы должны иметь дело с Россией. У них самый большой кусок земли, на сегодняшний день больше Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете летать через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля. Теперь мы заключаем соглашение с Украиной по полезным ископаемым, поэтому по крайней мере мы можем сказать, что мы вернули наши деньги и можем что-то сделать. Мы получим 350 миллиардов долларов. Байден раздал деньги, будто он был просто дураком", - сказал Трамп.
Трамп также коснулся отношений США с Индией. Отвечая на вопрос о его недавнем саммите с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Трамп сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Индией, но Индия имеет слишком высокие тарифы в отношении США.
"У меня очень хорошие отношения с Индией, но единственная проблема, которая у меня есть с Индией, заключается в том, что они являются одной из стран с самыми высокими тарифами в мире. Я считаю, что они, вероятно, существенно снизят эти тарифы, но 2 апреля мы будем взимать с них те же тарифы, что и они с нас", - сказал он.
Отвечая на вопрос об экономическом коридоре Индия-Ближний Восток-Европа, соглашение, которое он подписал с США во время визита Моди в США, Трамп не упомянул о Китае, но сказал, что это "группа замечательных наций", которые объединились, "противодействуя другим странам, которые стремятся навредить нам в торговле".
"У нас есть мощная группа партнеров в торговле. Опять же, мы не можем позволить этим партнерам обращаться с нами плохо, однако. Во многих отношениях откровенно мы работаем с нашими врагами лучше, чем с нашими друзьями. Те, которые не были бы такими дружественными к нам, в некоторых случаях относятся к нам лучше, чем те, которые должны быть дружественными, например Европейский Союз, который ужасно относится к нам в торговле", - сказал он.
США и Россия - главные новости
Как сообщал УНИАН, после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным обе стороны выпустили заявления.
В Вашингтоне сообщили, что Путин отверг полное прекращение огня на 30 дней, согласившись лишь на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.
Тем временем в Кремле заявили, что Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву, назвав это "ключевым условием" для начала мирного урегулирования.
Впоследствии Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг заявление российской стороны о том, что Путин во время телефонного разговора требовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Украине.