Президенты США и России договорились, что переговоры по миру в Украине должны немедленно начаться на Ближнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Об этом сообщили в Белом доме.

Кроме того, путь к миру начнется и с технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Такие переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.

"Лидеры в целом говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения их максимально широкого применения. Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль", - добавили в сообщении.

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В заявлении также добавили, что война в Украине никогда не должна была начаться и должна была быть закончена уже давно.

"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов", - говорится в сообщении Белого дома.

В то же время президенты стран согласились, что будущее с улучшением отношений между США и Россией имеет большие перспективы. В частности это включает в себя экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира, подчеркнули в заявлении.

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