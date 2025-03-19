Он уверяет, что они не обсуждали прекращение помощи украинской армии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг заявление российской стороны о том, что Путин во время телефонного разговора требовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Украине.

Журналистка Fox News Лора Ингрэм попросила американского президента прокомментировать соответствующее заявление Кремля, на что тот сказал, что они с Путиным вообще не обсуждали помощь Украине.

"Нет, [Путин] не требовал - мы не говорили о помощи. На самом деле, мы вообще не говорили о помощи, мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась".

На вопрос о том, почему Путин не согласился на полное прекращение огня, Трамп сказал, что на фронте сложилась ситуация, когда есть "много оружия, направленного друг на друга".

Видео дня

Разговор Путина и Трампа

Как сообщал УНИАН, после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным обе стороны выпустили заявления.

В Вашингтоне сообщили, что Путин отверг полное прекращение огня на 30 дней, согласившись лишь на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Тем временем в Кремле заявили, что Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву, назвав это "ключевым условием" для начала мирного урегулирования.

Вас также могут заинтересовать новости: