Сейчас понятно лишь то, что российский правитель пока не готов завершать войну, что подтверждается его новыми требованиями, которые Украина никогда не примет.

Звонки президента США Дональда Трампа с российскому правителю Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на этой неделе стали самой интенсивной дипломатической инициативой с момента вторжения России в Украину три года назад, пишет CNN.

Эти контакты на уровне лидеров стран демонстрируют стремление Трампа сыграть ключевую роль в прекращении войны, однако результаты этих усилий пока остаются неоднозначными.

Первые результаты не являются многообещающими: Путин отказался поддержать предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня. Проще говоря, российский правитель пока не готов завершать войну, что подтверждается его новыми требованиями, которые Украина никогда не примет, если хочет сохранить свою независимость. Однако Кремль также не желает окончательно отталкивать Трампа, поэтому пытается сохранить иллюзию конструктивного диалога, предлагая ему возможность укрепить личные и межгосударственные отношения.

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Трамп, в свою очередь, рассматривает сам факт начала переговоров как собственную дипломатическую победу. Белый дом стремится создать впечатление, что значительный прогресс в мирном процессе возможен, что соответствует его политическим интересам, в частности накануне выборов. Администрация Трампа пытается представить его как уникального переговорщика, способного найти выход из конфликта.

Зато Зеленский быстро адаптируется к новым условиям. После предыдущей напряженности в отношениях с Трампом украинский президент изменил подход и стал значительно более сговорчивым. Он понимает, что без поддержки США Украине будет трудно продолжать сопротивление, поэтому демонстрирует готовность к конструктивному диалогу.

"Трамп хочет мира. Европа хочет мира. Украина хочет мира. И не хватает только одного - это Путина", - отметила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, метко подытоживая ситуацию.

США, несмотря на жесткую позицию Кремля, продолжают продвигать мирный процесс. Белый дом публично игнорирует нежелание Путина идти на уступки, зато сосредотачиваясь на организации новых переговоров. В частности, планируются технические консультации с российскими представителями в Саудовской Аравии, а также возможное прекращение боевых действий в Черном море. Это отвечает интересам Москвы, поскольку, как и предложенное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, может лишить Киев возможности действовать в наиболее выгодных для него направлениях.

Украина, со своей стороны, пытается не только сохранить поддержку США, но и активизировать сотрудничество с европейскими партнерами. Администрация Зеленского ведет переговоры об ускорении вступления в Европейский Союз, считая это одним из ключевых факторов стабильности и безопасности страны. Одновременно Киев работает над созданием "коалиции желающих" среди европейских государств, которые готовы поддерживать Украину в случае изменения политического курса Вашингтона.

Несмотря на сложности и неопределенность, события последних дней показывают, что мирный процесс, хоть и медленно, но движется вперед. Трамп продолжает пытаться утвердить свой имидж великого дипломата, Путин - максимально затягивать переговоры, а Украина - искать варианты сохранения поддержки союзников в меняющихся политических условиях.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. Они обсудили дальнейшие шаги по "реализации и расширению" режима частичного прекращения огня, подняли вопрос об усилении украинской ПВО, а также возможности освобождения военнопленных и возвращения депортированных украинских детей.

Трамп предложил Зеленскому "помочь в управлении электрическими и атомными станциями в Украине". По его мнению, это стало бы лучшим средством защиты украинской инфраструктуры.

День перед этим Трамп поговорил с Путиным. Диктатор выдвинул Трампу ряд условий во время переговоров, среди которых были остановка мобилизации в Украине и перевооружение ВСУ. По данным Bloomberg, отказ российского диктатора от призыва американского лидера к полному 30-дневному прекращению огня свидетельствует о том, что РФ блокирует мир, а это является неудачей для США.

В свою очередь в The Times написали, что Путин не пошел на уступки Трампу, но своим согласием на ограничение ударов по Украине дал президенту США возможность сохранить лицо.

По версии Politico, Путин тянет время и готовит ловушку для Трампа по традициям СССР. По мнению бывшего офицера разведки США Мэттью Шумейкера, президент США рискует сыграть на руку российскому диктатору, позволив РФ применить "классическую советскую тактику времен холодной войны" медленного ведения переговоров.

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