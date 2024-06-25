Всего в списке оказалось 13 стран

США опубликовали перечень стран-спонсоров торговли людьми, в который включили Россию и Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента страны.

В отчете говорится о 13 странах, где была документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат".

В частности в список вошли такие страны:

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Афганистан;

Беларусь;

Бирма;

Китай;

Куба;

Эритрея;

Иран;

КНДР;

Россия;

Южный Судан;

Судан;

Сирия;

Туркменистан.

В то же время на такое решение отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, такая информация не является новостью, поскольку Россия - страна-агрессор, которая на протяжении 10 лет нарушает права человека в Украине.

"Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может в конце концов иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности!", - подчеркнул омбудсмен.

Похищение Россией украинских детей - что известно

Как писал УНИАН, украинских детей, которых российские оккупанты похитили и вывезли в первые месяцы полномасштабного вторжения, заметили на российских сайтах для усыновления. В частности журналисты FT нашли и идентифицировали четырех украинских детей на связанном с российским правительством сайте.

В то же время в конце мая Украине удалось вернуть пятерых депортированных детей-сирот, которых похитила Россия. Известно, что сначала их удерживали на оккупированных территориях, а позже завезли в РФ.

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