Известно, что Россия похищает украинцев, а также детей, отправляя их в РФ / фото REUTERS

США опубликовали перечень стран-спонсоров торговли людьми, в который включили Россию и Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента страны.

В отчете говорится о 13 странах, где была документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат".

В частности в список вошли такие страны:

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  • Афганистан;
  • Беларусь;
  • Бирма;
  • Китай;
  • Куба;
  • Эритрея;
  • Иран;
  • КНДР;
  • Россия;
  • Южный Судан;
  • Судан;
  • Сирия;
  • Туркменистан.

В то же время на такое решение отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, такая информация не является новостью, поскольку Россия - страна-агрессор, которая на протяжении 10 лет нарушает права человека в Украине.

"Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может в конце концов иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности!", - подчеркнул омбудсмен.

Похищение Россией украинских детей - что известно

Как писал УНИАН, украинских детей, которых российские оккупанты похитили и вывезли в первые месяцы полномасштабного вторжения, заметили на российских сайтах для усыновления. В частности журналисты FT нашли и идентифицировали четырех украинских детей на связанном с российским правительством сайте.

В то же время в конце мая Украине удалось вернуть пятерых депортированных детей-сирот, которых похитила Россия. Известно, что сначала их удерживали на оккупированных территориях, а позже завезли в РФ.

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