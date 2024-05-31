Украинской стороне удалось сначала вывезти этих детей в Грузию.

В Украину вернули пятерых депортированных детей-сирот, которых россияне сначала удерживали на оккупированной территории Украины, а затем вывезли в РФ.

Об этом сообщил основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба. Он сообщил, что все возвращенные дети - воспитанники Новопетровского интерната Николаевской области.

Первые три месяца после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, дети были на линии фронта, прятались от бомб и ракет в подвале, не имея ни продовольствия ни воды.

По данным Кулебы, в июле 2022 года детей нашли россияне и под дулами автоматов перевезли на оккупированную территорию. "Детей удерживали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации. Ежедневно к ним приходили военные и проверяли, не сбежал ли вдруг никто, угрожали и запрещали общаться с родными", - рассказал он.

Осенью 2022 года оккупанты вывезли их в аннексированный Крым, а оттуда в город Анапа Краснодарского края. "Уже оттуда детей удалось спасти и вывезти... в Грузию", - раскрыл детали Кулеба.

Он сообщил, что с помощью Save Ukraine из РФ удалось вернуть 356 детей, из них 90 - это дети-сироты.

Похищение детей из Украины

Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой и Путина. Их обвиняют в незаконной депортации украинских детей.

Летом депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко за причастность к незаконному вывозу украинских детей. Исследование Йельского университета показало, что с сентября 2022 года по май 2023 года более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были депортированы в Беларусь из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, которые оккупированы российскими войсками.

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