У Дажарии Куинт Нойес Шаффер было в TikTok более 1,6 миллиона подписчиков.

Популярная американская TikTok-блогер Дажария Куинт Нойес Шаффер, известная под ником Dee, повесилась в 18 лет.

В одной только соцсети TikTok у нее было более 1,6 миллиона подписчиков. Дажария также вела блоги в Instagram и на YouTube.

«Она была моим маленьким лучшим другом, и я ни в коем случае не был готов похоронить своего ребенка. Она была так счастлива и всегда радовалась, когда я возвращался домой. Я только хотел бы, чтобы она рассказала мне о своем стрессе и мыслях о самоубийстве. Мы могли бы вместе с этим справиться», - написал ее отец Рахим Алла.

Предполагается, что Дажария боролась с психическим расстройством.

Как пишет издание People, девушка, которая вместе с семьей жила в городе Батон-Руж (штат Луизиана), опубликовала свой последний пост, в котором она танцует под песню певицы Кери Хилсон.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН