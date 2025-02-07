Юридический центр для жертв социальных сетей подал иск о неправомерной смерти против социальной медиа-платформы TikTok.

В Британии родители четверых подростков подали коллективный иск в суд против TikTok из-за смерти их детей. По их словам, дети погибли из-за популярного в соцсети челленджа, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в иске утверждается то, что 13-летний Айзек Кеневан, 12-летний Арчи Баттерсби, 14-летний Джулиан Суини и 13-летняя Майя Уолш погибли в 2022 году во время попытки принять участие в Blackout challenge, который стал популярным в социальных сетях в 2021 году.

В издании поделились, что в четверг, 6 февраля, Юридический центр для жертв социальных сетей, который расположен в США, подал иск о неправомерной смерти против социальной медиа-платформы TikTok и ее материнской компании ByteDance от имени родителей погибших детей.

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"Неслучайно, что трое из четырех детей, умерших от самоудушения после участия в опасном и смертельном челлендже TikTok, жили в одном городе и то, что все они соответствовали схожей демографической группе", - сказал основатель Юридического центра для жертв социальных сетей Мэтью Бергман.

По его словам, алгоритмы TikTok намеренно предлагали этим детям опасный контент, чтобы увеличить время их взаимодействия с платформой. Тем не менее представители соцсети заверили журналистов, что с 2020 года поиск видео или хэштегов, связанных с Blackout challenge заблокирован.

Кроме того, в иске TikTok обвинили в том, что это "опасная и вызывающий привыкание продукт, который позиционирует себя как веселый и безопасный для детей". Также в нем содержится заявление о том, что TikTok намеренно продвигает опасные челленджи.

Представители Юридического центра для жертв социальных сетей рассказали журналистам, что против TikTok были поданы и другие иски. Они, в частности, связаны с тем, что на платформе демонстрируется контент, содержащий сцены самоубийства, членовредительства и расстройств приема пищи.

В издании подчеркнули, что родители погибших детей пытались добиться справедливости с 2022 года. Некоторые из них хотели получить законное право доступа к аккаунтам своих детей в социальных сетях, чтобы выяснить правду о их смертях.

TikTok - другие новости

Напомним, что в январе 2025 года TikTok прекратил свою работу в США. Приложение стало недоступным на рынке США, и его нельзя было загрузить через магазины приложений Apple и Google.

Тем не менее уже скоро TikTok возобновил работу на территории США. Представители социальной сети поблагодарили президента США Дональда Трампа за возможность работать.

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