Министр иностранных дел Эстонии Тсахкна заявил, что китайская соцсеть распространяет дезинформацию и влияет на результаты выборов.

Запрет китайской социальной сети Tiktok по примеру Соединенных Штатов Америки следует рассмотреть и в Европе, считает министр иностранных дел Экстонии Маргус Тсахкна. Об этом пишет ERR.

По его словам, в последние годы в Европе заметили, как Tiktok распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов. В качестве примера он привел результаты первого тура выборов в Румынии, которые были аннулированы из-за вмешательства России с помощью "широкой онлайн-кампании".

Тсахкна заявил, что приложения вроде Tiktok не передают сбалансированную информацию, но позволяют эффективно распространять предвзятую информацию, и назвал соцсеть "оружием влияния". Также министр сказал, что Tiktok собирает много данных о пользователе, однако неизвестно, кто может получить доступ к ним.

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"Поскольку Tiktok принадлежит китайской компании, существует закономерное опасение, что данные могут попасть к китайским властям. В последнем ежегоднике Службы внешней разведки также указано, что Tiktok собирает большое количество информации, которая может быть полезной для сбора разведданных, шантажа, а также для кибератак", - цитирует издание главу МИД Эстонии.

Именно поэтому, по его мнению, следует рассмотреть вопрос о запрете TikTok в Европе. Также, отметил он, в демократических странах "должны продолжаться дискуссии о том, как успешно противостоять натиску враждебных социальных ботов на основе искусственного интеллекта, четкая цель которого - вмешательство в демократические процессы".

Запрет Tiktok в США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 19 января TikTok прекратил работу в США для 170 миллионов пользователей. Это произошло после вступления в силу закона, обязывающего китайскую материнскую компанию ByteDance продать свою долю в приложении или столкнуться с запретом.

Соцсеть Instagram в день блокировки TikTok увеличила продолжительность Reels до 3 минут. В октябре 2024 года такое же обновление получили YouTube Shorts - там лимит на продолжительность видео до 3 минут увеличили с 60 секунд, чтобы конкурировать с TikTok.

Избранный президент США Дональд Трамп обещал разобраться с вопросом запрета TikTok после своей инаугурации. Перед этим он сообщал, что говорил по телефону с китайским лидером Си Цзиньпинем, в частности, и о TikTok.

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