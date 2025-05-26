Песков назвал это решение "достаточно опасным".

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что решение некоторых европейских стран снять ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине, является "достаточно опасным". По его словам, это якобы может помешать переговорам о мире, пишут росСМИ.

"Если таковые решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию", - сказал Песков.

Напомним, что сегодня, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ, Британия и Франция больше не придерживаются каких-либо ограничений на дальность оружия, которое поставляется Украине. Он подчеркнул, что теперь Киев сможет защищаться, в частности, нанося удары по военным целям на территории России.

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В Clash Report отмечают, что теперь Украина с большой вероятностью получит немецкие ракеты Taurus.

США пока не говорят о передаче Украине систем Patriot

Ранее в The Washington Post писали, что администрация президента США Дональда Трампа избегает громких анонсов о поставках оружия Украине, опасаясь сорвать возможные переговоры о мире. В издании отметили, что в начале июня министр обороны США Пит Хегсет отправится в штаб-квартиру НАТО, где будет, в частности, обсуждаться вопрос систем ПВО.

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