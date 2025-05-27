Он также ответил на возмущения Кремля относительно снятия ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия.

Власти Германии не будут информировать общественность о поставках Украине определенных видов оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, отвечая на вопрос о том, настало ли время для поставок немецких крылатых ракет большой дальности Taurus, пишет RND.

По его словам, правительство Германии не предоставит президенту России Владимиру Путину "возможности узнать, что мы на самом деле делаем". При этом он подчеркнул, что помощь "даст Украине возможность эффективно себя защитить".

Вадуфуль также ответил на возмущения Кремля относительно снятия ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия, о чем ранее заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

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Он заявил, что у Путина было несколько возможностей сесть за стол переговоров, но он их не использовал.

"Мы всегда давали понять, что такое поведение не останется без последствий", — добавил Вадефуль, подчеркнув, что Германия продолжит оказывать Украину военную поддержку, "чтобы она могла защитить себя и помешать российскому агрессору успешно продолжать войну".

Оружие для Украины

Ранее в The Washington Post писали, что администрация президента США Дональда Трампа избегает громких анонсов о поставках оружия Украине, опасаясь сорвать возможные переговоры о мире. В издании отметили, что в начале июня министр обороны США Пит Хегсет отправится в штаб-квартиру НАТО, где будет, в частности, обсуждаться вопрос систем ПВО.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на ряд военных поставок в Украину. Мерц также подчеркнул необходимость поставок Украине оружия дальнего радиуса действия. Ожидается, что Германия может предоставить 100-150 этих ракет, являющихся аналогом британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.

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