Талибы уверены, что подобная мода и поведение - удел только "военачальников и бандитов" Запада.

Режим "Талибана", который ранее запретил мужчинам в Афганистане брить бороды, пошел еще дальше - теперь боевикам группировки нельзя публиковать в соцсетях селфи и следовать западной моде.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сын основателя движения и новый министр обороны Мавлави Якуб считает, что это вредит статусу талибов.

Читайте также"Отрезание рук необходимо для безопасности": талибы вернут телесные наказания и казни"Занимайтесь поставленными вам задачами. Вы наносите ущерб статусу, добытому кровью наших мучеников", - гласит новое распоряжение Якуба.

Кроме того, министр раскритиковал последователей своего отца за быстрое вождение автомобилем и принятие западной моды - в частности, ношение длинных причесок и белых высоких кроссовок.

"Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима. Если мы продолжим вести себя так, не дай Бог, мы лишимся нашей исламской системы", - предупредил Якуб.

Запреты в Афганистане при талибах

Через три недели после силового захвата власти в Афганистане талибы назначили главных министров своего нового правительства - среди их не оказалось ни одной женщины. При этом в стране подавляются протестные акции и выступления правозащитников.

Талибы уже объявили о введении для женщин в Афганистане некоторых запретов: им уже запретили заниматься спортом, который "обнажает тело", а также работать и обязали оставаться дома, называв это временной мерой.

Школьные занятия разрешено посещать только мальчикам, а учить их - только мужчинам.

Сотрудницам городского правительства Кабула приказано оставаться дома - на работу смогут выйти только те, кого нельзя заменить мужчинами.

Кроме того, отныне в Афганистане будет запрещено публично исполнять и слушать музыку - в "Талибане" утверждают, что это запрещено в исламе.

Автор: Станислав Кожемякин