Более двух десятков женщин вышли сегодня на протест.

Сотрудницам городского правительства Кабула приказали оставаться дома. Работать разрешается только тем, кого нельзя заменить мужчинами.

Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Кабула Хамдулл Намони, пишет The Guardian.

Он дал первую пресс-конференцию с момента своего назначения талибами.

По его словам, до захвата власти талибами чуть менее одной трети из почти 3000 городских служащих составляли женщины, и они работали во всех департаментах.

Читайте такжеФранция поставила под сомнение свой союз с НАТОТеперь сотрудницам приказали оставаться дома до дальнейшего решения.

Исключения были сделаны для женщин, которых нельзя было заменить мужчинами, а также для женщин, обслуживающих общественные туалеты. Намони не уточнил, сколько женщин-служащих вынуждены теперь оставаться дома.

Более двух десятков женщин вышли сегодня на улицы афганской столицы Кабула с требованием свободы и права на работу и образование. Они скандировали "Права женщин и права человека!" перед зданием бывшего министерства по делам женщин, сообщает DW.

Это министерство радикальное исламистское движение "Талибан" ликвидировало после взятия власти в Афганистане. Его здание талибы передали министерству сохранения добродетелей, теперь там базируется религиозная полиция, которая следит за соблюдением норм ислама.

Захват власти в Афганистане талибами

Как сообщал УНИАН, движение "Талибан", который вводил строгую версию исламского законодательства, когда руководил Афганистаном до 2001 года, вернул полный контроль над страной.

Ранее талибы обнародовали решение постепенно открыть средние школы только для мальчиков и их учителей-мужчин.

Кроме того, они запретили девушкам посещать среднюю школу (с седьмого класса), а также приказали университетам разделить студентов и студенток на разные группы.

***Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над территорией страны. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны.

Авторы: Тамара Отовская, Людмила Жерновская