Последние два дня афганские женщины проводили акции протеста в контролируемом талибами Кабуле, выступая за свои права и требуя равенства, справедливости и демократии.

Боевики движения "Талибан" применили слезоточивый газ и произвели предупредительные выстрелы в воздух, когда десятки женщин проводили акцию протеста в центре Кабула, требуя сохранения своих прав.

По меньшей мере одна женщина получила травмы во время второй такой демонстрации в Кабуле за последние два дня. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как у женщины идет кровь из раны на голове.

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Последние два дня афганские женщины проводили акции протеста в контролируемом талибами Кабуле, выступая за свои права и требуя равенства, справедливости и демократии. Такой же митинг состоялся в начале этой недели и в западном городе Герат, передает Радио Свобода.

Сегодня активистки устроили акцию протеста у президентского дворца и держали транспаранты с надписью "Мы не женщины 90-х".

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что более десятку афганских женщин противостоят вооруженные талибы. Видно было, как женщины кашляют, что свидетельствует о применении слезоточивого газа. Другие женщины сказали, что их били. Как сообщают СМИ, талибы избили одну из активисток - Наргис Садат.

Протесты в столице Афганистана связаны с угрозой для будущего женщин в стране - возможностью получения образования и трудоустройства. Женщины также обратились к талибам и международному сообществу с просьбой сохранить достижения последних двух десятилетий и уважать их политические, социальные и экономические права, передает kommersant.

Талибан про женщин

Радикальная группировка утверждает, что будет уважать права женщин, согласно своему толкованию исламского учения. Один из лидеров движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станекзай ранее заявил, что не думает, что женщины будут назначены на руководящие должности в правительстве талибов, но добавил, что они могут играть определенную роль.

"Талибан" заявил, что женщины смогут продолжать свое образование и работать вне дома, в чем им отказывали раньше, когда боевики в последний раз были у власти с 1996 по 2001 год, но талибы также пообещали ввести шариат, или исламское право.

Во время предыдущего установления Исламского Эмирата Афганистан (с 1996 по 2001 год) женщинам было запрещено работать, учиться и выходить из дома без сопровождения мужчины из своей семьи.

Автор: Ирина Погорелая