При этом официальный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил, что открыть школы для представительниц женского пола якобы "планируется в скором времени".

Афганские девочки не смогут вернуться к учебе в средней школе, а преподавательницы – к работе в учреждениях среднего образования, поскольку члены движения "Талибан" разрешили ходить на уроки только мальчикам и учителям-мужчинам.

Новое министерство образования Афганистана объявило, что ученики и учителя мужского пола должны вернуться к учебе в средней школе в субботу, 18 сентября. В то же время в заявлении о возобновлении занятий не упоминается ни об ученицах, ни о преподавательницах.

Читайте такжеВ Афганистане со времени захвата власти талибами закрылись более 150 СМИ

При этом официальный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил, что открыть школы для представительниц женского пола якобы "планируется в скором времени". Он заверил, что чиновники в настоящее время работают над "процедурой" для этого, передает Украинская правда со ссылкой на BBC

В то же время афганская школьница, имя которой не раскрывается, сказала журналистам, что чувствует себя опустошенной, а перспективы в образовании "выглядят очень мрачно".

Другая 16-летняя школьница из Кабула отметила, что это был "печальный день".

"Я хотела стать врачом! И эта мечта разрушена. Не думаю, что они позволят нам вернуться в школу. Они не хотят, чтобы женщины получали образование", - сказала девушка.

Захват власти в Афганистане талибами

15 августа Афганистан захватили члены террористического движения "Талибан". В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

Автор: Ирина Погорелая