По словам религиозной полиции "Талибана", любой, кто нарушит это правило, будет наказан.

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, стало запрещать парикмахерам брить и подстригать бороды клиентов, заявив, что это нарушает исламский закон.

По словам религиозной полиции талибов, любой, кто нарушит запрет, будет наказан, сообщает BBC.

В объявлениях, размещенных в салонах на юге провинции Гильменд, офицеры "Талибана" предупреждают о том, что парикмахеры должны соблюдать законы шариата в отношении стрижки и бороды. "Никто не имеет права жаловаться", - говорится в тексте объявления.

Некоторые парикмахеры в столице страны, Кабуле, заявили, что они также получали аналогичные приказы.

"Боевики продолжают наведываться и приказывать нам прекратить стричь бороды. Один из них сказал мне, что они могут послать тайных инспекторов, чтобы поймать нас", - рассказал один из кабульских парикмахеров.

Другой парикмахер, управляющий крупным салоном в городе, сообщил, что ему позвонил кто-то, назвавшийся государственным чиновником, и приказал "перестать следовать американскому стилю", не брить и не стричь клиентам бороды.

Читайте такжеУченые выяснили, почему у мужчин эволюционно появилась бородаНесмотря на обещания талибов отойти от строгих правил, действовавших во времена их прошлого пребывания у власти в 1996-2001 годах, практика запрета на стрижку бород говорит об обратном. В те времена исламисты запрещали пышные прически и настаивали, чтобы мужчины отращивали бороды. Однако с тех пор многие афганцы стали предпочитать бриться и следовать различным модным тенденциям.

Теперь парикмахеры жалуются, что не знают, как вести бизнес в условиях запретов.

"В течение многих лет мой салон был местом, где молодые люди могли бриться по своему желанию и выглядеть модно. Нет смысла продолжать этот бизнес", - рассказал один из них.

Некоторые уже перестали предоставлять услуги по стрижке бород, даже несмотря на то, что пока не получили официальный запрет.

"Клиенты не бреют бороды, потому что не хотят, чтобы боевики "Талибана" преследовали их на улицах. Они хотят сливаться с ними и выглядеть как они", - рассказал один из таких парикмахеров.

Запреты в Афганистане при талибах

Через три недели после силового захвата власти в Афганистане талибы во вторник, 7 сентября, назначили главных министров своего нового правительства, в котором не оказалось ни одной женщины. При этом в стране подавляются акции протестов сил сопротивления, а также активистов, выступающих в защиту прав женщин.

Читайте такжеТалибы вывесили на городских улицах трупы убитых людей (фото)Во время предыдущего установления Исламского Эмирата Афганистана (с 1996 по 2001 год) женщинам было запрещено среди прочего работать, учиться и выходить из дома без сопровождения мужчины из своей семьи.

В новом режиме талибы уже объявили о введении для женщин в Афганистане некоторых запретов. В частности, им запретят заниматься любым видом спортом, который "обнажает тело", в том числе и спортсменкам из национальных сборных, а также уже запретили работать и обязали оставаться дома, называя это, однако, временной мерой.

Афганские девочки не смогут вернуться к учебе в средней школе, а преподавательницы - к работе в учреждениях среднего образования, поскольку члены движения "Талибан" разрешили ходить на уроки только мальчикам и учителям-мужчинам.

Сотрудницам городского правительства Кабула приказали оставаться дома. Работать разрешается только тем, кого нельзя заменить мужчинами.

При этом вводятся и запреты, касающиеся не только женщин. Так, к примеру, в Афганистане будет запрещено публично исполнять и слушать музыку, так как это, по словам "Талибана", запрещено в исламе.

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Автор: Катерина Комолова