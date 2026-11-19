До недавнего времени даже морские биологи редко проводили здесь глубокие исследования.

На Земле мало мест, столь же нетронутых, как атоллы Бикар и Бокак. Эти атоллы, входящие в цепь Ратак (Маршалловы острова) и возникшие на месте погрузившихся в океан вулканов, вокруг которых разрослись коралловые рифы, изобилуют жизнью и остаются необитаемыми. Об этом пишет Popular Mechanics.

Среди кораллов и морских анемонов снуют разноцветные рыбы, а в толще воды бесшумно скользят акулы, выслеживающие добычу. До недавнего времени даже морские биологи редко проводили здесь глубокие исследования.

Важно, что ситуация начала меняться, когда Алан Фридлендер - морской эколог из Гавайского университета - отправился через невероятно синие океанские просторы, возглавив экспедицию в этот "райский уголок". Будучи главным научным сотрудником программы National Geographic "Первозданные моря" (Pristine Seas), Фридлендер уделяет особое внимание отдаленным и охраняемым районам океана.

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Жители Маршалловых островов знали о существовании Бикара и Бокака на протяжении многих поколений, однако до прибытия команды Фридлендера комплексных научных исследований здесь никогда не проводилось. Для народа Маршалловых островов океан - это дом, зачастую даже более значимый, чем суша. Их выживание напрямую зависит от состояния хрупких рифовых экосистем, окружающих 1225 островов и островков, из которых лишь некоторые заселены людьми.

Возможность для проведения исследований представилась в 2023 году, когда программа "Первозданные моря" получила приглашение от Управления морских ресурсов Маршалловых островов принять участие в изучении атоллов Бикар и Бокак, находящихся под охраной общины атолла Утирик.

Перед тем как отправиться на север, к атоллу Бикар, команда Фридлендера получила традиционное благословение от жителей Утирика. Бикар расположен примерно в 116 км от ближайшего обитаемого атолла, а Бокак - еще дальше, на расстоянии около 385 км. Именно эта удаленность позволила атоллам остаться практически нетронутыми человеком.

Важно, что Фридлендер поставил цель провести комплексную экологическую оценку - от наземных сред обитания до коралловых рифов и открытого океана. Это включало изучение структуры и биоразнообразия экосистем, оценку степени их сохранности, выявление различий между двумя атоллами, а также определение мер, необходимых для их защиты в будущем. Фридлендер и его соавторы в исследовании, недавно опубликованном в журнале Frontiers in Marine Science, пишут:

"Удаленные северные атоллы Бикар и Бокак представляют собой одни из наиболее сохранившихся - практически не затронутых деятельностью человека - экосистем коралловых рифов в тропической части Тихого океана. Оба атолла необитаемы и географически изолированы от крупных населенных пунктов и промышленных объектов. В ходе предыдущих экспедиций были изучены некоторые аспекты их наземных экосистем, колонии морских птиц, популяции морских черепах, а также мелководные коралловые рифы".

Как проходило исследование

Первым пунктом назначения для исследовательской группы стал атолл Бикар, который изгибается посреди водной глади, напоминая по форме полумесяц. Здесь ученые применили целый ряд методов сбора данных - от погружений с аквалангом, фото- и видеосъемки до использования глубоководных камер и подводного аппарата, - чтобы зафиксировать видовой состав и численность обитателей.

В древних лесах из пизонии (Pisonia) можно было заметить полинезийских крыс - вид, завезенный сюда человеком. И все же местные виды чувствуют себя здесь прекрасно. Небо над островом заполнено морскими птицами: здесь встречаются голуболицые олуши, большие фрегаты, бурые глупые крачки и белые крачки; а на песчаном берегу кормятся перелетные птицы, например, бурокрылые ржанки, выискивающие в песке мелких беспозвоночных.

Пляжи Бикара служат местом гнездования зеленых морских черепах - исследователи обнаружили там 132 гнездовые ямки. Рифы изобилуют рыбой, среди которой немало видов луциановых и груперов. Здесь также обитают гигантские тридакны - моллюски, в тканях которых живут фотосинтезирующие водоросли; они фильтруют воду и играют важнейшую роль в поддержании здоровья рифа.

Отмечается, что дальше на север, в еще более уединенном месте, расположен атолл Бокак - настоящий оазис, практически не затронутый человеческой деятельностью. Его засушливый ландшафт, напоминающий саванну, покрыт кочками злаковых трав и гелиотропами - деревьями, усыпанными гроздьями мелких белых цветов. Многие морские птицы, парящие над Бикаром, встречаются и здесь.

Воды вокруг Бокака еще богаче: рифы здесь покрыты преимущественно кораллами, а общая биомасса рыб значительно выше. Фридлендер совершил погружение, чтобы изучить подводный мир. Ему удалось встретить стаю горбатых рыб-попугаев - вид, находящийся под угрозой исчезновения; долгое время считалось, что эти рыбы почти полностью исчезли в данном регионе.

Кроме того, он обнаружил необычную инверсию типичной пищевой пирамиды: суммарная биомасса рифовых акул и каранксов (черных каранксов) здесь превышает биомассу их добычи. Поскольку эти высшие хищники питаются очень активно, они способствуют быстрому переносу энергии и питательных веществ по всей экосистеме рифа, обеспечивая ее эффективное функционирование.

Атолл Бикини

После посещения Бокака команде Фридлендера предстояло исследовать еще один объект, который разительно отличался от предыдущих. С 1946 по 1958 год атолл Бикини был центром проведения ядерных испытаний США; всё началось с операции "Перекрестки" (Operation Crossroads). Когда перед первыми взрывами островитян эвакуировали, они взяли с собой лишь несколько комплектов одежды, не подозревая, что уже никогда не смогут вернуться домой навсегда. Серия взрывов опустошила атолл. В статье сказано:

"Если смотреть со стороны океана, кажется, что Бикини окружен целыми "городами" из кораллов. Однако дайверы, подплывшие ближе, обнаружили, что многие из этих образований, на рост которых ушли тысячи лет, превратились в безжизненные скелеты. И всё же для атолла Бикини еще не всё потеряно. После долгих поисков Фридлендер обнаружил участки живых кораллов, которые обосновались на мертвых рифах; вокруг них кипела жизнь - здесь было полно рыбы. Это стало свидетельством невероятной стойкости природы".

Даже атоллы Бикар и Бокак не могут полностью избежать последствий того, что происходит в других частях света. Их удаленность защищает от большинства прямых антропогенных воздействий, но изменение климата постепенно добирается и сюда. Когда вода становится слишком теплой, кораллы избавляются от симбиотических водорослей, которые обеспечивают их питанием и придают им яркую окраску - этот процесс называется обесцвечиванием кораллов. Остаточная радиация со времен ядерных испытаний по-прежнему служит источником загрязнения в этом регионе.

Кроме того, океанические течения приносят мусор из других стран, а пластик со временем распадается на микропластик. В ответ на это принимаются меры по охране природы.

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