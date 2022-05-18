Они хотят быть готовы к потенциальному вторжению России.

Страны Балтии и Польша требуют от НАТО расширить военный контингент на своей территории, чтобы эффективно обороняться в случае потенциального нападения России. Тем временем другие члены Альянса, такие как Франция и Италия, выражают скептицизм насчет переброски войск.

Об этих разногласиях рассказали журналисты The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

"Нельзя исключать прямой военной агрессии России против союзников по НАТО. Россия может быстро собрать военные силы у восточной границы НАТО и поставить Альянс перед свершившимся фактом [начала] краткосрочной войны", — сказано в конфиденциальном обращении стран Балтии, которое попало к журналистам WP.

В том же документе Литва, Латвия и Эстония предложили создать группировку численностью 20 тысяч войск, которая получит задачу быстро добраться в любую из стран восточного фланга НАТО в случае нападения. Часть стран Альянса, например, Франция и Италия, осторожно относятся к этом предложению. Они не хотят инициировать новые развертывания, ведь тогда придется тратить дополнительные средства и уменьшать количество войск на других позициях.

Первоначальное решение по этому вопросу будет вынесено к концу июня на саммите в Мадриде. Там же будут рассматривать заявки Финляндии и Швеции насчет вступления в НАТО, если удастся решить разногласия с Турцией.

Лидеры стран Восточной Европы утверждают, что пассивный ответ будет ошибкой. В 2008-м и 2014-м Запад тоже ограниченно реагировал на агрессию России по отношению к Грузии и Украине соответственно. По мнению глав государств, это будет просчет из той же категории.

Литва, Латвия и Эстония предлагают НАТО конкретный план: заблаговременно разместить технику на их территории и увеличить резервы, которые смогут быстро реагировать на вторжение. При этом в самих государствах должны базироваться по одной бригаде НАТО — около 6 тысяч военнослужащих по сравнению с 2 тысячами до февраля 2022 года.

В Польше размещены 10 тысяч солдат, хотя в начале года было 4,5 тысячи. Однако страна хотела бы еще сильнее расширить военное присутствие. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выступает за создание баз с временно развернутыми войсками в Восточной Европе. По его словам, это создаст "эффект постоянства" без необходимости нести расходы на перемещение семей в рамках более длительного развертывания.

Напомним, в России с момента полномасштабного вторжения в Украину неоднократно угрожали членам НАТО из Восточной Европы. Например, недавно в РФ предложили поставить Польшу на первое место в очереди на "денацификацию". А на пропагандистских эфирах россТВ нередко обсуждалась аннексия стран Балтии.

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