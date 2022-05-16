Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Визиты послов этих стран будут бесполезными.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции после церемонии подписания соглашений с президентом Алжира Теббуном.
"Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО. Это невозможно, пусть не обижаются", - заявил Эрдоган.
Он отметил, что его страна не может согласиться на вступление в НАТО государств, которые вводят санкции против Турции.
"Тогда НАТО перестанет быть организацией по безопасности. Мы не можем сказать "да". Нас не могут снова ужалить там, где нас ужалили раньше. Я должен сказать что-то очень четко и искренне. Обе страны не имеют четкого отношения к террористическим организациям. Швеция – это инкубационный центр террористических организаций. Они приводят террористов к своим парламентам, дают им трибуну, рассылают специальные приглашения и даже имеют в своих парламентах террористов, которые поддерживают Рабочую партию Курдистана", - отметил Эрдоган.
Он также заявил, что Финляндия и Швеция отправят в Турцию свои делегации с целью уговорить поддержать их вступление в НАТО.
"Они приедут нас уговаривать, извините, им не на что рассчитывать", - сказал он.
Напомним, что и Финляндия, и Швеция ввели санкции на поставки оборонной продукции в Турцию после начала военной операции против Syrian Democratic Forces (курдов) в Сирии в 2019 году. Именно эти санкции имел в виду Эрдоган.
Стремление Финляндии и Швеции к НАТО: что стоит знать
Как писал УНИАН, 15 мая стало известно, что Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО.
Россия и Турция осудили такое решение. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО вызывает обеспокоенность у Кремля. Также в РФ открыто угрожали обеим странам военным вторжением, если они решаться на вступление в НАТО.
16 мая президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что ответ страны на вступление в НАТО Швеции и Финляндии будет зависеть от расширения инфраструктуры этого военно-политического блока.
Президент Турции (страна является членом НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что Турция не может поддержать расширение НАТО, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".
Позиция Турции уже вызвала недоумение среди стран-партнеров НАТО. В частности, в Госдепе США уже заявили, что "работают над прояснением позиции Турции относительно потенциального вступления в НАТО Швеции и Финляндии".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция не будет блокировать заявку Финляндии и Швеции. А заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ выразил уверенность в том, что удастся найти консенсус с Турцией по вопросу вступления в Альянс Финляндии и Швеции.
Команда шведских дипломатов отправится в Турцию для переговоров по возражениям относительно вступления шведского государства в Альянс.
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