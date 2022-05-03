Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас территория Эстонии и сухопутная граница основывается на Тартуском мирном договоре.

Парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией, подписанными 18 февраля 2014 года.

Соответствующее предложение в парламент внесла оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии, пишет zn.ua со ссылкой на сайт эстонского парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас территория Эстонии и сухопутная граница основывается на Тартуском мирном договоре.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

По информации Deutsche Welle, в 2014 году был согласован новый вариант договора о российско-эстонской границе. Документ был одобрен в первом чтении эстонским парламентом, но без ссылки на Тартуский мирный договор. Впрочем, в РФ этот документ до сих пор не ратифицировали.

В то же время в Эстонии значительная часть политических сил настаивает на включении ссылки на Тартуский мирный договор в новое соглашение о границе.

Напомним, Эстония и другие страны Балтии намерены добиваться усиления защиты восточного фланга НАТО из-за российской агрессии против Украины и учащающихся угроз России в адрес стран Восточной Европы.

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