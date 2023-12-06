Лимит цены на российскую морскую нефть способствовал развитию прибыльного бизнеса для десятков торговцев и судоходных компаний, которых трудно отследить.

Ежемесячный доход России от экспорта нефти сейчас больше, чем до вторжения в Украину. Привлеченные владельцы судов и трейдеры помогли РФ обойти ограничение цены на нефть. Около 11 миллиардов долларов ежегодно "испаряются" между моментом, когда нефть покинет Россию, до момента, когда она достигнет покупателей, пишет Bloomberg.

Поступления России от нефтедолларов почти удвоились. Так, в октябре 2023 года чистые доходы от нефти составили 11,3 миллиарда долларов, или 31% от общего дохода государственного бюджета за месяц. Это самая высокая цифра с мая 2022 года, которая превысила показатели любого отдельного месяца за год до вторжения в Украину.

Лимит цены на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель, который ввели для уменьшения доходов Москвы, способствовал развитию прибыльного бизнеса для десятков торговцев и судоходных компаний, которых трудно отследить.

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Как отметил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдди Фишман, теневой флот и альтернативы западному морскому страхованию не новы. Иран использует их годами. Теперь такую возможность практикует РФ.

С помощью теневого флота в этом году было перевезено около 45% российской нефти. А вместе с внутренними теневые владельцы флота переместили более 70% российских нефтяных грузов за первые девять месяцев 2023-го. Это позволило Москве сохранить контроль над своим экспортом и постепенно повышать цены.

Учитывая, что в этом году Россия экспортировала около 3,5 миллиона баррелей нефти в день, это означает, что около 11 миллиардов долларов идет на то, что можно назвать распределением поставок. Некоторые из них являются законными расходами на доставку, но большинство проходит через анонимных торговцев или неизвестные транспортные компании.

"Санкции имеют добрые намерения, но в итоге они привели к тому, что большой флот устаревших танкеров работает вне зоны досягаемости западных регуляторов, предположительно, с некачественным страхованием", – заявил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кэхилл.

Одновременно ограничение цены на нефть было структурировано таким образом, чтобы компании из стран "Большой семерки" не могли предоставлять России услуги по доставке и страхованию. ЕС запретил почти весь импорт нефти из России.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН сообщал, что 1 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против трех компаний и трех нефтяных танкеров, перевозивших российскую нефть выше ценового предела в 60 долларов за баррель. Санкции касались двух компаний из ОАЭ и одной – из Либерии.

В ноябре США ввели новые санкции против российских компаний и либерийских танкеров, перевозивших нефть из России.

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